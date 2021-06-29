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جوانكا يُبلغ إدارة الشباب برغبته في الانتقال لنادي العين الإماراتي

منذ 56 دقيقة
1700
جوانكا يُبلغ إدارة الشباب برغبته في الانتقال لنادي العين الإماراتي

وكالات (صدى):
قرر محترف فريق الشباب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الموافقة على عرض العين الإماراتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جوانكا قد أبلغ إدارة الشباب برغبته في الانتقال لنادي العين.

وآضافت أن جوانكا مستمر حالياً في إلحاحه على مسؤولي نادي الشباب، من أجل تحقيق رغبته في الانضمام لصفوف العين، وذلك في ظل رفض إدارة “الليوث” التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني.

وتابعت أنه في حال موافقة إدارة نادي الشباب على رحيل جوانكا إلى العين، سيكون هناك بديل لا يقل عن إمكانيات النجم الأرجنتيني.

 

الشباب
العين
العين الإماراتي
جوانكا

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
احتيال دول وحتيال أفراد ولاكن المواطن المتميز نزيه لايقبل إلى نزية مكان معتمد وزارة الصحة همها سلامة المواطن وصحته 😐
أبو عبدالله الحربي
هو جذب العملاء والتفاوض معهم ومن يتفاوض على صحة السعوديين إلى باع ضمير فهل هم عملاء على صحة المواطن مكان معتمد جرعة تزيد ولاتنقص...
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله كيف يخزي الفسقة
قرم
زاااااااااااااااراااااااااااااااا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
اذى سبحان الله . اشوى انك دخلت تحت تريلا ولا صدمت احد من الناس او العوائل. ومع ذلك اتلفت سيارتك واتلفت التريلا وانت مافيك...

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