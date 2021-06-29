جوانكا يُبلغ إدارة الشباب برغبته في الانتقال لنادي العين الإماراتي

وكالات (صدى):
قرر محترف فريق الشباب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الموافقة على عرض العين الإماراتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جوانكا قد أبلغ إدارة الشباب برغبته في الانتقال لنادي العين.
وآضافت أن جوانكا مستمر حالياً في إلحاحه على مسؤولي نادي الشباب، من أجل تحقيق رغبته في الانضمام لصفوف العين، وذلك في ظل رفض إدارة “الليوث” التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني.
وتابعت أنه في حال موافقة إدارة نادي الشباب على رحيل جوانكا إلى العين، سيكون هناك بديل لا يقل عن إمكانيات النجم الأرجنتيني.