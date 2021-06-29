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أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

منذ 11 ساعة
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أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة ، اليوم ، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، والوفد المرافق لها، التي تزور منطقة تبوك حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وعبرت سفيرة مملكة هولندا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مبديتاً إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية. وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

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