أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة ، اليوم ، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، والوفد المرافق لها، التي تزور منطقة تبوك حالياً.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وعبرت سفيرة مملكة هولندا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مبديتاً إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية. وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة.