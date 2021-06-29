أمانة الشرقية: إقبال ملحوظ من السائحين والمتنزهين في المرافق السياحية

بدر الحارثي (صدى):
تشهد المنطقة الشرقية خلال هذه الفترة، إقبالا ملحوظ من السائحين والزوار والتي تتوافق مع الإجازة الصيفية، وسط منظومة من الخدمات السياحية والبلدية التي وفرتها أمانة المنطقة الشرقية نظرا لما تتمتع به المنطقة الشرقية من مقومات سياحية، حيث هيأت الأمانة ٨٦٧ حديقة، و11 متنزه عام، و٧ واجهات بحرية، و١٠٠ ممشى، كما قامت الأمانة بتزيين المنطقة بمجموعة من الأشجار وتدشين 22 حديقة، ليصبح عدد الحدائق داخل الأحياء السكنية 411 حديقة بحاضرة الدمام، حيث تم تجهيز هذه الحدائق من كافة الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة.
كما يتوفر عدد كبير من ملاعب كرة القدم، وكرة الطائرة والسلة، ومجموعات ألعاب الأطفال، إضافة إلى تنفيذ عدد من مضامير المشي والمظلات، وإضافة مجموعة من الأنشطة المتعلقة بممارسة بعض الرياضات، إضافة الى زراعة 317 ألف شجرة خلال الموسم الأول لعام 2021، ضمن مبادرة أمانة الشرقية "شرقية خضراء "
فيما عملت الأمانة ضمن برنامج أنسنة المدن وبرامج جودة الحياة، على تقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار عبر تنفيذ عدد من المشاريع المشجعة لإتباع نمط الحياة الصحي ومن ضمنها مشاريع ممرات المشاة لتشجيع رياضة المشي و المحافظة على الصحة العامة و لتحقيق التنمية المستدامة، وانطلاقا من استراتيجية الأمانة في تحسين الكفاءة و التميز و تحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية، تم مراعاة أن تكون المماشي قريبة من المناطق المأهولة بالسكان، كالحدائق والواجهات البحرية، بهدف قضاء أوقات فراغهم، وممارسة الرياضات المختلفة، وتجهيزه بالمقاعد، وحرصت الأمانة على تزويد المماشي بعدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية، والألعاب الذكية.
ووجّه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد بن الجبير، سابقا، جميع الوكالات والإدارات والبلديات بإعداد برامج وخطط للإجازة الصيفية لاستقبال السائحين والزائرين والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتوفير منظومة خدمات متكاملة تعكس مكانة المنطقة الشرقية السياحية، مع الحرص على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، عبر وضع خطة متكاملة لتجهيز الواجهات البحرية، والشواطئ، والحدائق والساحات والمتنزّهات والميادين، والملاعب والمماشي، والألعاب المختلفة، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، والشواطئ الأخرى في باقي المحافظات،
إضافة الى تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك سلامة الغذاء، مع التركيز على نظافة الحدائق والمتنزهات والأسواق والشوارع الرئيسة والتعقيم والتطهير، وتجهيز الشوارع والميادين، بزراعتها بالزهور الموسمية والأشجار،
إضافة إلى تكثيف الأعمال بشاطئ نصف القمر من خلال تهيئة وصيانة وغسيل المظلات، والشواطئ الأخرى بالمنطقة، وتزويد الخزانات الأرضية بالمياه يومياً، وتكثيف أعمال النظافة، والرقابة الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات، وكذلك الرقابة على المخالفين داخل هذه المرافق السياحية، كما قامت بتجهيز مواقع الترفيه كالساحات البلدية المفتوحة والملاعب ومرافقها، إضافة الى تكثيف أعمال الرقابة على المخالفين داخل هذه المرافق السياحية، وكذلك طرح الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كالمطاعم والمقاهي وإقامة الفعاليات المختلفة خلال فترة الصيف.
وأكدت أمانة الشرقية حرصها الدائم على توفير كافة الخدمات في المنطقة، للمواطنين والمقيمين.