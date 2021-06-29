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« وقت اللياقة» تمدد اتفاقية شراكتها الإستراتيجية مع هيئة المهندسين

منذ 11 ساعة
1125
« وقت اللياقة» تمدد اتفاقية شراكتها الإستراتيجية مع هيئة المهندسين

محمد السعران (صدى):
وقعت « وقت اللياقة » اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين، لتمديد الشراكة للسنة السادسة على التوالي، وشهد توقيع العقد حضور كل من؛ شدن حمد الصقري نائبة الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، والمهندس عبد الناصر العبد اللطيف الأمين العام للهيئة.

واشتملت الشراكة على تقديم خدمات، وأسعار خاصة لمنسوبي، وأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في جميع مراكز وقت اللياقة في المملكة.

وتأتي الشراكة التي أبرمتها شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية« وقت اللياقة » مع هيئة المهندسين، ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها الشركة، وذلك لدعم، وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي، وسليم، وفق أعلى الممارسات الرياضية القائمة على أسس، ومبادئ الجودة، والمعايير العالمية، في مجال الرياضة، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

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