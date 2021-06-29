نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة

منذ 47 دقيقة
1509
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة

أميرة خالد (صدى):
أكدت دراسة حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب أكلها نيئة بسبب احتوائها على نوعيات من البكتريا الضارة والطفيليات التي تؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة.

وتتضمن هذه الأطعمة "المحار" الذي يحمل عدد من الفيروسات والبكتيريا من المياه التي تعيش فيها، فأن لم يتم طهيه بشكل جيد يمكن للبكتيريا أن تصيب الأشخاص الذين يتناولونه.

وتشتمل الأطعمة أيضًا على "السوشي" فأغلب الأسماك يجب تجنب تناولها نيئة لإمكانية احتوائها على البكتريا والطفيليات رغم الفوائد الصحية لها.

ويعتمد بعض الأشخاص وخاصة الرياضين على تناول "البيض النيء" وذلك لإمكانية احتوائه على السالمونيلا فيمكن أن يتسبب في التسمم الغذائي ما يقتضي ضرورة التأكد من طهي البيض.

ولعل أبرز هذه الأطعمة أيضًا "الفاصوليا" فتناول ما لا يقل عن أربع أو خمس حبات فاصوليا نيئة يمكن أن يجعلك مريضًا جدًا، لأن الفاصوليا وخاصة الحمراء منها تحتوي على بروتين يسمى فول يتم إتلافه أثناء الطهي.

 

أطعمة
البيض
السوشي
الطهي
الفاصوليا
أطعمة نيئة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

أخر الأخبار

بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة
بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة
منذ 6 دقائق 1121
النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد 
النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد 
منذ 9 دقائق 1271
ما عرفها زوجها وعصبت
ما عرفها زوجها وعصبت
منذ 16 دقيقة 532
ناوي يعلم زوجته القيادة لكن جابت العيد
ناوي يعلم زوجته القيادة لكن جابت العيد
منذ 21 دقيقة 581
صورة نادرة للملك فيصل وهو يزرع شجرة بيديه في باكستان
صورة نادرة للملك فيصل وهو يزرع شجرة بيديه في باكستان
منذ 25 دقيقة 1447
تعامل موظفة مع شاب وقح
تعامل موظفة مع شاب وقح
منذ 26 دقيقة 514
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 
منذ 27 دقيقة 1651
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه
منذ 28 دقيقة 505
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة
منذ 47 دقيقة 1509
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية
منذ 56 دقيقة 1767