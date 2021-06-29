أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة

أميرة خالد (صدى):
أكدت دراسة حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب أكلها نيئة بسبب احتوائها على نوعيات من البكتريا الضارة والطفيليات التي تؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة.
وتتضمن هذه الأطعمة "المحار" الذي يحمل عدد من الفيروسات والبكتيريا من المياه التي تعيش فيها، فأن لم يتم طهيه بشكل جيد يمكن للبكتيريا أن تصيب الأشخاص الذين يتناولونه.
وتشتمل الأطعمة أيضًا على "السوشي" فأغلب الأسماك يجب تجنب تناولها نيئة لإمكانية احتوائها على البكتريا والطفيليات رغم الفوائد الصحية لها.
ويعتمد بعض الأشخاص وخاصة الرياضين على تناول "البيض النيء" وذلك لإمكانية احتوائه على السالمونيلا فيمكن أن يتسبب في التسمم الغذائي ما يقتضي ضرورة التأكد من طهي البيض.
ولعل أبرز هذه الأطعمة أيضًا "الفاصوليا" فتناول ما لا يقل عن أربع أو خمس حبات فاصوليا نيئة يمكن أن يجعلك مريضًا جدًا، لأن الفاصوليا وخاصة الحمراء منها تحتوي على بروتين يسمى فول يتم إتلافه أثناء الطهي.