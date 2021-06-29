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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض دور المتطوعين في تحقيق رؤية المملكة 2030

منذ 15 ساعة
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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض دور المتطوعين في تحقيق رؤية المملكة 2030

سعيد العجل (صدى):
نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمقره في الرياض، يوم الثلاثاء 19 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 29 يونيو 2021م، ورشة عمل بعنوان: "دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030"، وذلك للإسهام في تطوير العمل التطوعي ليكون عملا مؤسسيا مواكبا لرؤية المملكة 2030 التي نـصت عـلى أهمية غـرس ثـقافـة الـتطوع لـدى أفراد المجتمع، كونه أحد مظاهر تقدم الأمم وازدهارها.

وتأتي الورشة التي أفتتحها سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام للمركز، بمشاركة 30 شاباً وفتاة، استمراراً للأهمية الكبيرة التي يوليها المركز لتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعزّز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، بالإضافة إلى تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع، والمساهمة في رفع عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وتهدف الورشة إلى نشر وتوعية الشباب بأهمية العمل التطوعي، وصناعة مشاريع تطوعية ، إضافة إلى تزويد العاملين بالجهات التطوعية بالمهارات اللازمة لإدارة هذا العمل بفعالية، فضلا عن إرشاد الراغبين في العمل التطّوعي إلى أساسيات وطرق وأماكن التطوع، وأيضا تطوير قدراتهم وإمكانياتهم ووعيهم في هذا المجال.

كما تهدف الورشة إلى تمكين إدارات الفرق التطوعية من إدارة أعضائها بالشكل الذي يضمن جودة العمل والمخرجات، وكذلك تسهيل عملية اختيار وتصنيف الفرق التطوعية على الجهات الحاضنة لهذه الفرق، وذلك بناءً على عدد من المعايير، علاوة على الاسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وناقشت الورشة أربعة محاور رئيسية الأول بعنوان: "العمل التطوعي"، وتضمن نبذة عن العمل التطوعي، وأهميته وكيفية نشره وتنميته لدى الشباب، إضافة إلى أسباب نجاح أوفشل المؤسسات التطوعية. فيما سلط المحور الثاني الذي حمل عنوان" "المتطوع" الضوء على من هو المتطوع، وأساليب استقطابه وكيفية تحفيزه للعمل الخيري، وطرق الاستفادة منه، إضافة إلى آليات صناعة مبادرات تطوعية قابلة للتنفيذ، وتبني برامج حديثة لتسجيلهم.

أما المحور الثالث الذي حمل عنوان: "التخطيط للمشاريع"، فأستعرض طرق الحصول على رعاة للبرامج والمشاريع التطوعية، وسبل تسويق العمل التطوعي، وكيفية تنمية الموارد المالية للجهات التطوعية، في حين ناقش المحور الرابع الذي حمل عنوان: "إدارة الجهود التطوعية" كيفية تنظيم العمل التطوعي، وأهداف إدارته، ومهام ومسؤوليات الراغبين في الانضمام إليه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

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