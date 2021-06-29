الأمر بالمعروف تفعّل حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا“ في المراكز الصحية بمدينة الرياض

سعيد العجل (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض حملة “ ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “ في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة الرياض.
وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، أن هذه الحملة التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية. مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.