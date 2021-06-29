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المريسل يحذف تغريدة انتقد فيها مظهر سالم الدوسري

منذ ساعة
2103
المريسل يحذف تغريدة انتقد فيها مظهر سالم الدوسري

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني، بعد الانتقادات الأخيرة التي طالته بسبب الشكل الجديد الذي ظهر عليه الدوسري.

وكان الدوسري قد تعرض للانتقاض بسبب الشكل الجديد الذي ظهر عليه، حيث قام بوضع "رابطة شعر"، بعد تطويله.

وقال المريسل: " كابتن سالم أنا أحب أداءك ومؤمن أنك من أفضل اللاعبين المحليين إن لم تكن أفضلهم وأعتقد بل أجزم أنك قدوة الآن للنشئ وأتمنى أن تراجع نفسك يا غالي في هذه الخطوة التي اتخذتها".

وتابع: "موفق يا غالي أنت وزملائك اللاعبين لتحقيق آمالنا كسعوديين في المنافسات القادمة".

ويذكر أن المريسل قد قام بحذف التغريدة بعد نشرها من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الهلال
سالم الدوسري
الانتقادات
المريسل

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
احتيال دول وحتيال أفراد ولاكن المواطن المتميز نزيه لايقبل إلى نزية مكان معتمد وزارة الصحة همها سلامة المواطن وصحته 😐
أبو عبدالله الحربي
هو جذب العملاء والتفاوض معهم ومن يتفاوض على صحة السعوديين إلى باع ضمير فهل هم عملاء على صحة المواطن مكان معتمد جرعة تزيد ولاتنقص...
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله كيف يخزي الفسقة
قرم
زاااااااااااااااراااااااااااااااا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
اذى سبحان الله . اشوى انك دخلت تحت تريلا ولا صدمت احد من الناس او العوائل. ومع ذلك اتلفت سيارتك واتلفت التريلا وانت مافيك...

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