إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)

القاهرة (صدى):
عادت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى الوراء بإطلالة شبابية أنيقة ارتدت خلالها فستان "أوف شولدر" أبيض أنيق يبرز أنوثتها وجمالها.
ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تكشف إطلالتها الشبابية، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة، وكانت عبارة عن عقد وأقراط مليئة باللؤلؤ الأبيض، وفي إحدى اليدين ارتدت أنسيال منسدل منه اللؤلؤ وساعة فى اليد الأخرى.
وجاءت تسريحة شعر إلهام شاهين بسيطة تبرز أنوثتها، حيث تركت خصلات شعرها البنية قصيرة الطول منسدلة على كتفيها بشكل مرتب وجميل، واختارت مكياجا هادئا يعكس جمال ملامحها.