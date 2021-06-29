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إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)

منذ ساعة
942
إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)

القاهرة (صدى):
عادت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى الوراء بإطلالة شبابية أنيقة ارتدت خلالها فستان "أوف شولدر" أبيض أنيق يبرز أنوثتها وجمالها.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تكشف إطلالتها الشبابية، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة، وكانت عبارة عن عقد وأقراط مليئة باللؤلؤ الأبيض، وفي إحدى اليدين ارتدت أنسيال منسدل منه اللؤلؤ وساعة فى اليد الأخرى.

وجاءت تسريحة شعر إلهام شاهين بسيطة تبرز أنوثتها، حيث تركت خصلات شعرها البنية قصيرة الطول منسدلة على كتفيها بشكل مرتب وجميل، واختارت مكياجا هادئا يعكس جمال ملامحها.

إلهام شاهين
إنستغرام
إطلالة شبابية
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

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