نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة

منذ 7 دقائق
1071
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعتبر سيارة هوم رايدر اختراع في عالم السيارات، تتحدى الواقع وتقهر الزحام المروري، والسر يكمن وراء العقل البشري العظيم، الذي استطاع استثمار تلك الفرصة لإنتاج السيارة ذات الطراز القوي.

وتنضم السيارة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام طراز الـ SUV، و تزن 8500 رطل، وهي تعبر النقطة المزدحمة بقدراتها المتطورة، وزودت بأنظمة تعليق قوية، تجعلها ترتفع إلى الأعلى لمسافة خمسة أقدام في الهواء.

وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الرباعي، وتحتوي من الداخل على شاشة لمتابعة حركة السير متصل عبر كاميرات مراقبة، ويمكن رجوعها كما كانت عن طريق ضغطة زر واحدة فقط، لكي تستطيع السير مثل باقي السيارات مرة اخرى، وعند مشاهدة الأداء المذهل لهذه السيارة فسوف تشعر بتحديها الحقيقي لمشكلات الازدحام المروري.

وتدعى هذه السيارة TFX و ترتكز على 4 عجلات، لكنها صممت بإطلالة مدببة وانسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكي للهواء، كونها تحمل طابع خاص وهو الطيران.

وتتمتع السيارة بجناحين قابلين للطي، و يمكنها الإقلاع بشكل عمودي مثل الطائرات الهليكوبتر، عبر محرك هجين بسعة 3000 حصان، مع إمكانية التوجيه الجوي بواسطة مروحيات بالخلف، مع قدرات للتحليق لمسافة قدرها 500 ميل.

سيارات
الطائرة
سيارة هوم رايدر
السيارات الطائرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 🍒🍒🍒🍒🍉🍉🍇🍇🥭🥭🥝🥝🍏🍏🍐🍐🍑🍑🍌🍌🍒🍒🍓🍓🍍🍍🍌🍌🥒🥒🥑🥑🌶️🌶️🌽🌽🥥🥥🥬🥬🥬كلها حلاه الدنيا
شعف آلمطر 🌧
شفاه الله وعافاه من كل سوء وشر ومكروه واعاد له صحته وعافيته عاجلا غير اجل
شعف آلمطر 🌧
الله يشفي ويعافي كل مريض ومصاب ويرفع البلاء عن كل مبتلى
mr
الخلااا
شعف آلمطر 🌧
أحيانا الله وجميع المسلمين على طاعته ورضاه ونحن في أتم الصحة والعافية والسعادة يارب العالمين نسال الله الصحة والعافية والسلامة كمن كل شر وسوء...

أخر الأخبار

إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)
إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)
منذ دقيقتين 45
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة
منذ 7 دقائق 1071
شاب مغربي ينهي حياة والدته بطريقة مروعة
شاب مغربي ينهي حياة والدته بطريقة مروعة
منذ 12 دقيقة 221
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 16 دقيقة 1371
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
منذ 22 دقيقة 1461
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
منذ 26 دقيقة 1481
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
منذ 32 دقيقة 390
خفة الدم مع الكورونا
خفة الدم مع الكورونا
منذ 38 دقيقة 403
حادثة غريبة لحفل زفاف في السودان
حادثة غريبة لحفل زفاف في السودان
منذ 39 دقيقة 389
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
منذ 41 دقيقة 376