مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعتبر سيارة هوم رايدر اختراع في عالم السيارات، تتحدى الواقع وتقهر الزحام المروري، والسر يكمن وراء العقل البشري العظيم، الذي استطاع استثمار تلك الفرصة لإنتاج السيارة ذات الطراز القوي.
وتنضم السيارة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام طراز الـ SUV، و تزن 8500 رطل، وهي تعبر النقطة المزدحمة بقدراتها المتطورة، وزودت بأنظمة تعليق قوية، تجعلها ترتفع إلى الأعلى لمسافة خمسة أقدام في الهواء.
وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الرباعي، وتحتوي من الداخل على شاشة لمتابعة حركة السير متصل عبر كاميرات مراقبة، ويمكن رجوعها كما كانت عن طريق ضغطة زر واحدة فقط، لكي تستطيع السير مثل باقي السيارات مرة اخرى، وعند مشاهدة الأداء المذهل لهذه السيارة فسوف تشعر بتحديها الحقيقي لمشكلات الازدحام المروري.
وتدعى هذه السيارة TFX و ترتكز على 4 عجلات، لكنها صممت بإطلالة مدببة وانسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكي للهواء، كونها تحمل طابع خاص وهو الطيران.
وتتمتع السيارة بجناحين قابلين للطي، و يمكنها الإقلاع بشكل عمودي مثل الطائرات الهليكوبتر، عبر محرك هجين بسعة 3000 حصان، مع إمكانية التوجيه الجوي بواسطة مروحيات بالخلف، مع قدرات للتحليق لمسافة قدرها 500 ميل.