مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.4 % مغلقا عند 10996 نقطة (+ 39 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.2 مليار ريال.
وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"اس تي سي" و"مصرف الإنماء" و"بنك الرياض" و"السعودي الفرنسي" و"العربي الوطني" تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وارتفع سهم "معادن" بأكثر من 4 % عند 62.30 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت 3.2 مليون سهم.
وصعد سهم "العقارية" بنسبة 8 % عند 26.30 ريال.
وتصدر سهم "الخليجية العامة" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 21.12 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 7 سنوات، وسط تداولات قليلة بلغت نحو 27.8 ألف سهم، هي الأدنى منذ مارس 2019.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت أمس على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال، وقامت "تداول السعودية" باحتساب نسبة التذبذب اعتبارا من اليوم، على أساس سعر 19.20 ريال.
في المقابل، تراجع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 110.60 ريال.
وتصدر سهم "الأبحاث والإعلام" تراجعات اليوم بأكثر من 5 % عند 172.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 640 ألف سهم.