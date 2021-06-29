أفاق تحصل علي حق توريد أغنام الأضاحي لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام

سعيد العجل (صدى):
حصلت شركة أفاق الأغذية للتجارة علي حق توريد الأضاحي من الأغنام لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعدما رست المناقصة عليها لعام 1442 .
وفي تصريح خاص أكد الدكتور هاني بن عبدالله ال برغش المدير العام للشركة بأن أفاق شركة متخصصة في إستراد أجود الأغنام الأوربية التي تتمتع بسمعة عالية من حيث الجودة الإنتاجية العالية لأنها اغنام تعتمد في تربيتها علي الطبيعة إلى جانب توفير خدمة بيطرية علي أعلي مستوي من حيث المتخصصين البيطرين.
كما أكد آل برغش إن الشركة تتشرف بأن تقدم هذا الإسهام لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الرعاية الدائمة من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين