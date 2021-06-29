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سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب

منذ 9 دقائق
1255
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب

فهمي محمد (صدى):
سقط صاروخ أطلقته الميليشيات المدعومة من إيران على حي سكني في محافظة مأرب باليمن.

وذكرت مصادر بأن الصاروخ الباليستي سقط على حي الروضة السكني وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وفقًا لقناة " العربية ".

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، قد أوضح، أن الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان العمليات الدفاعية والهجومية ضد الميليشيات، في مختلف جبهات القتال في مأرب.

كما أشار إلى أن الجيش أفشل عدة تسللات وهجمات للميليشيات الحوثية في جبهات مأرب (صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان).

مأرب
اليمن
الحوثي
صاروخ

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ,,
رااايق
طيب ***
4lovex2
اعوذ بالله الله لايحدنا عليه😂🤭 اقدر بسهولة تخفيف وزني اهم شيء انبسط واكل واضحك وابوس واقدر أشم الزهور
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين .. .. خير ماسويتي ، الله يسعدك مثل ما اسعدتيه وفتحتي له مجال التواصل ، موفقه خير...

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