سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب

فهمي محمد (صدى):
سقط صاروخ أطلقته الميليشيات المدعومة من إيران على حي سكني في محافظة مأرب باليمن.
وذكرت مصادر بأن الصاروخ الباليستي سقط على حي الروضة السكني وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وفقًا لقناة " العربية ".
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، قد أوضح، أن الجيش والمقاومة الشعبية يواصلان العمليات الدفاعية والهجومية ضد الميليشيات، في مختلف جبهات القتال في مأرب.
كما أشار إلى أن الجيش أفشل عدة تسللات وهجمات للميليشيات الحوثية في جبهات مأرب (صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان).