نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

منذ 12 ساعة
1490
صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ريم عبدالعزيز (صدى):
بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، بضرورة تكثيف جولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية بجولات تفتيشية مكثفه بالدمام و الظهران والخبر على المحلات التجارية ومنشآت الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولات على والمنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر بالظهران وذلك بالتعاون مع امانة المنطقة الشرقية وشرطة الظهران و وزارة السياحة و مكتب العمل وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط عدد من المخالفات من بينها عدم ارتداء الكمام وعدم تطبيق التباعد ونتج عنها 10مخالفات وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.

كما تؤكد الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة بأنها ستكثف جولاتها خلال الأيام القادمة على المنتجعات السياحية والأماكن العامة والمنشأت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

صحة الشرقية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 🍒🍒🍒🍒🍉🍉🍇🍇🥭🥭🥝🥝🍏🍏🍐🍐🍑🍑🍌🍌🍒🍒🍓🍓🍍🍍🍌🍌🥒🥒🥑🥑🌶️🌶️🌽🌽🥥🥥🥬🥬🥬كلها حلاه الدنيا
شعف آلمطر 🌧
شفاه الله وعافاه من كل سوء وشر ومكروه واعاد له صحته وعافيته عاجلا غير اجل
شعف آلمطر 🌧
الله يشفي ويعافي كل مريض ومصاب ويرفع البلاء عن كل مبتلى
mr
الخلااا
شعف آلمطر 🌧
أحيانا الله وجميع المسلمين على طاعته ورضاه ونحن في أتم الصحة والعافية والسعادة يارب العالمين نسال الله الصحة والعافية والسلامة كمن كل شر وسوء...

أخر الأخبار

إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)
إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)
منذ دقيقة 39
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة
منذ 7 دقائق 1068
شاب مغربي ينهي حياة والدته بطريقة مروعة
شاب مغربي ينهي حياة والدته بطريقة مروعة
منذ 11 دقيقة 213
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 16 دقيقة 1357
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
منذ 22 دقيقة 1455
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
منذ 26 دقيقة 1473
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
منذ 31 دقيقة 383
خفة الدم مع الكورونا
خفة الدم مع الكورونا
منذ 38 دقيقة 395
حادثة غريبة لحفل زفاف في السودان
حادثة غريبة لحفل زفاف في السودان
منذ 39 دقيقة 383
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
منذ 41 دقيقة 364