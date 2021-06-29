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بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%

منذ 13 دقيقة
1267
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%

الرياض (صدى):
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، اليوم الثلاثاء، أن مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور الجديد "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%، لافتًا إلى أن أخذ الجرعتين يحقق مناعة تصل إلى 95%.

وأوضح الدكتور سميح غزال، أن اللقاحات المتوفرة تواجه فيروس كورونا بشكل عام بصورة جيدة، ولكن تختلف هذه النسبة من فيروس لآخر والأسوأ في المتحور "دلتا".

وقال استشاري الأمراض المعدية، أن المناعة المعطاة بعد جرعة واحدة لا تكفي أمام فيروس "دلتا" فهي لا تتجاوز 20% أو 30%، ولكن أخذ الجرعتين يزيد من تلك المناعة، بحسب تصريحاته لـ"الإخبارية" .

سميح غزال
لقاح كورونا
استشاري أمراض معدية
المتحور دلتا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ,,
رااايق
طيب ***
4lovex2
اعوذ بالله الله لايحدنا عليه😂🤭 اقدر بسهولة تخفيف وزني اهم شيء انبسط واكل واضحك وابوس واقدر أشم الزهور
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين .. .. خير ماسويتي ، الله يسعدك مثل ما اسعدتيه وفتحتي له مجال التواصل ، موفقه خير...

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