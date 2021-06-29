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عبدالرزاق حمدالله يحسم مستقبله مع النصر

منذ 38 دقيقة
2040
عبدالرزاق حمدالله يحسم مستقبله مع النصر

ماجد محمد (صدى):
أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله أنه متمسك بارتداء القميص الأصفر مهما كانت العروض المقدمة إليه من أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووجه أحد جماهير النصر سؤال إلى عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام قال فيه: إذا أجبروك على ناد غير النصر.. فماذا تختار؟، ليرد المحترف المغربي بكلمة واحدة: النصر.

وحول إمكانية اللعب لأحد أندية دوري المحترفين غير النصر إذا لم يتم تجديد عقده، رد عبدالرزاق حمدالله: "في المملكة النصر أولاً".

يذكر أن عبدالرزاق حمدالله يرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، علماً بأنه انضم إلى العالمي قادماً من الريان القطري عام 2018.

النصر
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ,,
رااايق
طيب ***
4lovex2
اعوذ بالله الله لايحدنا عليه😂🤭 اقدر بسهولة تخفيف وزني اهم شيء انبسط واكل واضحك وابوس واقدر أشم الزهور
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين .. .. خير ماسويتي ، الله يسعدك مثل ما اسعدتيه وفتحتي له مجال التواصل ، موفقه خير...

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