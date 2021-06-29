عبدالرزاق حمدالله يحسم مستقبله مع النصر

ماجد محمد (صدى):
أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله أنه متمسك بارتداء القميص الأصفر مهما كانت العروض المقدمة إليه من أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووجه أحد جماهير النصر سؤال إلى عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام قال فيه: إذا أجبروك على ناد غير النصر.. فماذا تختار؟، ليرد المحترف المغربي بكلمة واحدة: النصر.
وحول إمكانية اللعب لأحد أندية دوري المحترفين غير النصر إذا لم يتم تجديد عقده، رد عبدالرزاق حمدالله: "في المملكة النصر أولاً".
يذكر أن عبدالرزاق حمدالله يرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، علماً بأنه انضم إلى العالمي قادماً من الريان القطري عام 2018.