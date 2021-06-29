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حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 44

منذ 48 دقيقة
1672
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 44

الرياض (صدى):
أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021).

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على" تويتر "، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن التحقق من الأهلية والدخول على البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أصدر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

 

حساب المواطن
نتائج الأهلية
الدورة 44

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ,,
رااايق
طيب ***
4lovex2
اعوذ بالله الله لايحدنا عليه😂🤭 اقدر بسهولة تخفيف وزني اهم شيء انبسط واكل واضحك وابوس واقدر أشم الزهور
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين .. .. خير ماسويتي ، الله يسعدك مثل ما اسعدتيه وفتحتي له مجال التواصل ، موفقه خير...

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