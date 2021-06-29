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سائقة تطير في الهواء بعد ان فقدت السيطرة

منذ ساعة
697
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129899
منذ 21 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 🍒🍒🍒🍒🍉🍉🍇🍇🥭🥭🥝🥝🍏🍏🍐🍐🍑🍑🍌🍌🍒🍒🍓🍓🍍🍍🍌🍌🥒🥒🥑🥑🌶️🌶️🌽🌽🥥🥥🥬🥬🥬كلها حلاه الدنيا
شعف آلمطر 🌧
شفاه الله وعافاه من كل سوء وشر ومكروه واعاد له صحته وعافيته عاجلا غير اجل
شعف آلمطر 🌧
الله يشفي ويعافي كل مريض ومصاب ويرفع البلاء عن كل مبتلى
mr
الخلااا
شعف آلمطر 🌧
أحيانا الله وجميع المسلمين على طاعته ورضاه ونحن في أتم الصحة والعافية والسعادة يارب العالمين نسال الله الصحة والعافية والسلامة كمن كل شر وسوء...

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