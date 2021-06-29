تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"

القاهرة (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رجل الأعمال المصري حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله ماديًا لعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار.
واعترف شقيق علاء حسانين أثناء التحقيق بأن حسن راتب رجل الأعمال قام بدعم عمليات التنقيب بملايين الجنيهات للبحث عن الآثار وتهريبها للخارج، وبعد إجراء التحريات تم القبض على راتب وإحالته إلى جهات المختصة.
وأفادت المعلومات أن تحقيقات النيابة كشفت عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.
كانت الشركة قد عثرت على 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين تحمل نقوشا بالهيروغليفية، و36 تمثالا يتراوح طولها بين 8 سم إلى 40 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال أوشابتي من المرمر، وتمثال خشبي بطول 40 سم على هيئة أوروبية، وتمثالين من البرونز، أحدهما مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وآخر خشبي، بحسب ما أفادت صحف حكومية.
وأيضاً وجدت وزارة الداخلية مجوهرات وأحجارا كريمة وتحفا أثرية في إحدى الشقق في منطقة الزمالك في القاهرة، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية "مغارة علي بابا".