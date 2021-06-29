نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"

منذ 31 دقيقة
381
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"

القاهرة (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رجل الأعمال المصري حسن راتب، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله ماديًا لعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت فى عمليات التنقيب عن الآثار.

واعترف شقيق علاء حسانين أثناء التحقيق بأن حسن راتب رجل الأعمال قام بدعم عمليات التنقيب بملايين الجنيهات للبحث عن الآثار وتهريبها للخارج، وبعد إجراء التحريات تم القبض على راتب وإحالته إلى جهات المختصة.

وأفادت المعلومات أن تحقيقات النيابة كشفت عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.

كانت الشركة قد عثرت على 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين تحمل نقوشا بالهيروغليفية، و36 تمثالا يتراوح طولها بين 8 سم إلى 40 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال أوشابتي من المرمر، وتمثال خشبي بطول 40 سم على هيئة أوروبية، وتمثالين من البرونز، أحدهما مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وآخر خشبي، بحسب ما أفادت صحف حكومية.

وأيضاً وجدت وزارة الداخلية مجوهرات وأحجارا كريمة وتحفا أثرية في إحدى الشقق في منطقة الزمالك في القاهرة، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية "مغارة علي بابا".

مصر
حسن راتب
التنقيب عن الآثار
نائب الجن
علاء حسانين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 🍒🍒🍒🍒🍉🍉🍇🍇🥭🥭🥝🥝🍏🍏🍐🍐🍑🍑🍌🍌🍒🍒🍓🍓🍍🍍🍌🍌🥒🥒🥑🥑🌶️🌶️🌽🌽🥥🥥🥬🥬🥬كلها حلاه الدنيا
شعف آلمطر 🌧
شفاه الله وعافاه من كل سوء وشر ومكروه واعاد له صحته وعافيته عاجلا غير اجل
شعف آلمطر 🌧
الله يشفي ويعافي كل مريض ومصاب ويرفع البلاء عن كل مبتلى
mr
الخلااا
شعف آلمطر 🌧
أحيانا الله وجميع المسلمين على طاعته ورضاه ونحن في أتم الصحة والعافية والسعادة يارب العالمين نسال الله الصحة والعافية والسلامة كمن كل شر وسوء...

أخر الأخبار

إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)
إلهام شاهين ترجع 30 عامًا للوراء بإطلالة مميزة (صورة)
منذ دقيقة 29
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة
مواصفات سيارة هوم رادير الطائرة
منذ 6 دقائق 1068
شاب مغربي ينهي حياة والدته بطريقة مروعة
شاب مغربي ينهي حياة والدته بطريقة مروعة
منذ 11 دقيقة 210
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 16 دقيقة 1354
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
منذ 21 دقيقة 1454
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
منذ 26 دقيقة 1470
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
منذ 31 دقيقة 381
خفة الدم مع الكورونا
خفة الدم مع الكورونا
منذ 38 دقيقة 389
حادثة غريبة لحفل زفاف في السودان
حادثة غريبة لحفل زفاف في السودان
منذ 39 دقيقة 381
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
منذ 41 دقيقة 360