بنزيما يواصل مطاردة رونالدو على لقب هداف يورو 2020

وكالات (صدى):
دخل كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، في منافسة مع كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على لقب هداف يورو 2020.
ونجح بنزيما في القفز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي يورو 2020 خلال مباراة ثمن النهائي أمام سويسرا، رغم أنه لم يسجل سوى هدفين في دور المجموعات.
ودخل كريستيانو رونالدو الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 وهو يتصدر جدول ترتيب هدافي يورو 2020 برصيد 5 أهداف، غير أنه ودع البطولة من الدور ثمن النهائي، عقب الهزيمة أمام بلجيكا بنتيجة 0-1.
وسجل بنزيما هدف فرنسا الأول عندما كان المنتخب السويسري متقدما بنتيجة 1-0، حتى الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تُقام على الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست.
كما سجل كريم بنزيما الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي، بعد دقيقتين من تسجيل الهدف الأول حيث قفز بنزيما إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي يورو 2020 برصيد 4 أهداف.