نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بنزيما يواصل مطاردة رونالدو على لقب هداف يورو 2020

منذ ساعة
1553
بنزيما يواصل مطاردة رونالدو على لقب هداف يورو 2020

وكالات (صدى):
دخل كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، في منافسة مع كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على لقب هداف يورو 2020.

ونجح بنزيما في القفز إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي يورو 2020 خلال مباراة ثمن النهائي أمام سويسرا، رغم أنه لم يسجل سوى هدفين في دور المجموعات.

ودخل كريستيانو رونالدو الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 وهو يتصدر جدول ترتيب هدافي يورو 2020 برصيد 5 أهداف، غير أنه ودع البطولة من الدور ثمن النهائي، عقب الهزيمة أمام بلجيكا بنتيجة 0-1.

وسجل بنزيما هدف فرنسا الأول عندما كان المنتخب السويسري متقدما بنتيجة 1-0، حتى الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تُقام على الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست.

كما سجل كريم بنزيما الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي، بعد دقيقتين من تسجيل الهدف الأول حيث قفز بنزيما إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي يورو 2020 برصيد 4 أهداف.

 

رونالدو
سويسرا
بنزيما
هدافي يورو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ,,
رااايق
طيب ***
4lovex2
اعوذ بالله الله لايحدنا عليه😂🤭 اقدر بسهولة تخفيف وزني اهم شيء انبسط واكل واضحك وابوس واقدر أشم الزهور
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين .. .. خير ماسويتي ، الله يسعدك مثل ما اسعدتيه وفتحتي له مجال التواصل ، موفقه خير...

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 3 دقائق 1046
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب
منذ 8 دقائق 1248
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%
منذ 13 دقيقة 1254
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
تورط رجل أعمال شهير بقضية التنقيب عن الآثار مع "نائب الجن"
منذ 18 دقيقة 274
عبدالرزاق حمدالله يحسم مستقبله مع النصر
عبدالرزاق حمدالله يحسم مستقبله مع النصر
منذ 38 دقيقة 2035
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 44
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 44
منذ 48 دقيقة 1669
وفاة والد الملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس
وفاة والد الملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس
منذ 58 دقيقة 2036
بنزيما يواصل مطاردة رونالدو على لقب هداف يورو 2020
بنزيما يواصل مطاردة رونالدو على لقب هداف يورو 2020
منذ ساعة 1553
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ ساعة 1444
رجل مقرود مع زوجته
رجل مقرود مع زوجته
منذ ساعة 634