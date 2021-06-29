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تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة ثلاثة أشهر إضافية

منذ 23 دقيقة
1419
تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة ثلاثة أشهر إضافية

الرياض (صدى):
قرر البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م.

وقال البنك المركزي أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.

يجدر الإشارة إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.

المنشآت
البنك المركزي السعودي
برنامج تأجيل الدفعات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
حقيقه بالشورت تزيد الاخلاق ههههههههههه والتعود على لبس الشورت من الصغير يستمر حتى الموت لاي شخص رجل او امراءه
dfs
الموضوع انقلب عنصرية وعرب الشمال والبعض يقول مجرم فاسد وممكن الرجل عند الله افضل منا ويعاني من امراض نفسية والام اوصلته لهذي المرحلة وللعلم...
خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي

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