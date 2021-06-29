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أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة

منذ 25 دقيقة
1360
أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 43 وظيفة هندسية وإدارية وقانونية عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت الأمانة  المرشحين والمرشحات المعلنة أسماؤهم الحضور لمقر أمانة منطقة الرياض لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة أصل وصورة الهوية الوطنية، وأصل وصورة وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وتقديم معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، إضافة إلى السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني.

وأشارت الأمانة إلى أن على من لم يحضر أو تحضر لتسليم الوثائق وحضور المقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد خلال الرسائل النصية سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، مؤكدة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد عن طلب المتقدم أو المتقدمة، مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي، فيما للاطلاع على الأسماء عبر  موقع أمانة الرياض .

 

 

وظائف
الموارد البشرية
أمانة الرياض
منصة جدارة

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
اللي يسويها يضحك على نفسه مايضحك على احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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