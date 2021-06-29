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وفاة والد الملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس

منذ 58 دقيقة
2036
وفاة والد الملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس

القاهرة (صدى):
أعلن رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر، شريف دوس، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رجل الأعمال، أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، بعد رحلة طويلة وصراع مع المرضي، وعن عمر ناهز 91 عاما.

وولد أنسي ساويرس في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم"، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي".

وكان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي أنسي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات، قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

وعمل أنسي ساويرس على تأسيس في عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، التي أصبحت فيما بعد تسمى "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية، فيما متزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، نجيب، سميح، ناصف، الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.

 

مصر
وفاة
نجيب ساويرس
أنسي ساويرس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ,,
رااايق
طيب ***
4lovex2
اعوذ بالله الله لايحدنا عليه😂🤭 اقدر بسهولة تخفيف وزني اهم شيء انبسط واكل واضحك وابوس واقدر أشم الزهور
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين .. .. خير ماسويتي ، الله يسعدك مثل ما اسعدتيه وفتحتي له مجال التواصل ، موفقه خير...

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