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سفارة المملكة في القاهرة تعلن تحديث الضوابط الصحية لدخول مصر

منذ 30 دقيقة
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سفارة المملكة في القاهرة تعلن تحديث الضوابط الصحية لدخول مصر

القاهرة (صدى):
أعلنت سفارة المملكة في القاهرة تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول جمهورية مصر العربية (الجوية، والبرية، والبحرية).

وقالت سفارة المملكة في القاهرة أن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية تتضمن الآتي:

السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فايروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية شرط أن يكون مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، فايزر، استرازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.

كما يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على QRcode.

وفيما يخص حاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفايروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع ID NOW لهم.

ولفت البيان إلى استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد الخلو من فايروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

مصر
القاهرة
سفارة المملكة
تحديث الضوابط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129893
منذ دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
اللي يسويها يضحك على نفسه مايضحك على احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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