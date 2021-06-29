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كلب ضال يهاجم أم مع بناتها

منذ ساعة
578
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129893
منذ دقيقتين
اقتلوه ، يمكن عقوور ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51005
منذ دقيقة
الكلب في البدايه يمزح معهم ولما شاف انهم خافو منه بداء في مهاجمة الطفل والهبلا قامت ترقص من الخوف

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أحدث التعليقات

ابو محمد
حقيقه بالشورت تزيد الاخلاق ههههههههههه والتعود على لبس الشورت من الصغير يستمر حتى الموت لاي شخص رجل او امراءه
dfs
الموضوع انقلب عنصرية وعرب الشمال والبعض يقول مجرم فاسد وممكن الرجل عند الله افضل منا ويعاني من امراض نفسية والام اوصلته لهذي المرحلة وللعلم...
خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي

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