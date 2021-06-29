الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تقيم لقاء إعلامياً لإطلاق خطتها التشغيلية لحج ١٤٤٢هـ

حسين العلي (صدى):
بمشاركة معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي - و حضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، الأربعاء المقبل الموافق - ( ٢٠-١١-١٤٤٢ ) هـ - الساعة - ( ٢:٠٠ ) ظهراً ، لقاء إعلامي ، لإطلاق خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام ( ١٤٤٢هـ ) .
حيث يعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، عن بعد ، بحضور معالي وزير الإعلام ، وأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومدراء الإدارات بالرئاسة، وعددٍ من الإعلاميين ، عن الخطة .
والتي تأتي لضمان سلامة ضيوف الرحمن ، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله - ، و تقديم أرقى و أفضل الخدمات لحجاج هذا العام .