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ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض

منذ 35 دقيقة
1439
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ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (26) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (16) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

مخالفا
منطقة الرياض
الحطب المحلي
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129895
منذ دقيقتين
تماام ..

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
اللي يسويها يضحك على نفسه مايضحك على احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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