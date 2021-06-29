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سمك قرش يفاجئ شاب وسط المحيط
منذ ساعة
740
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129895
منذ 42 دقيقة
ما اراد الله له الهلاااك وقتهاا ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد
حقيقه بالشورت تزيد الاخلاق ههههههههههه والتعود على لبس الشورت من الصغير يستمر حتى الموت لاي شخص رجل او امراءه
dfs
الموضوع انقلب عنصرية وعرب الشمال والبعض يقول مجرم فاسد وممكن الرجل عند الله افضل منا ويعاني من امراض نفسية والام اوصلته لهذي المرحلة وللعلم...
خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي
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