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بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث

منذ 20 دقيقة
1459
بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث

الرياض (صدى):
تمكنت مواطنة من مساعدة ابنها بعد تعرضه لحادث جعله لم يستطيع التحدث أو الحركة، حيث لجأت إلى التقنيات لانتاج المتحدث العربي الذكي للتواصل مع العالم الخارجي.

وقالت المواطنة لقناة " الإخبارية " : باستخدام الذكاء الصناعي يتم تقليل الكتابة حيث جعلته يعيش حياة طبيعية، باستخدام نظارة بلوتوث، حيث تمكن من التصفح على الانترنت والتواصل مع الاخرين.

وأضافت : أخذت الدكتوراه 2013 في تخصص الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وتعرض ابني لحادث حتى أصبح لديه شلل رباعي.

تابعت : واجهنا صعوبة في التعامل مع أنس بعد الحادث لأنه لم يتمكن من التواصل مع الآخرين، وكان تركيزنا إنتاج المتحدث العربي الذكي لخدمة هذه الحالات بالتعاون مع مدينة سلطان للخدمات الإنسانية.

 

حادث
شلل رباعي
المتحدث العربي الذكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
اللي يسويها يضحك على نفسه مايضحك على احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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