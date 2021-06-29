نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نصائح لقائدي السيارات قبل السفر في الأجواء الحارة

منذ 4 ساعات
2149
نصائح لقائدي السيارات قبل السفر في الأجواء الحارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء في عالم السيارات، نصائح لقائدي السيارات، قبل السفر في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد الخبراء على ضرورة الاطمئنان على مستوى سوائل التبريد داخل السيارة، و تشمل الهيكل المعدني الردياتير، و من الأفضل أن نستخدم المياه الخضراء، بعد أن نقوم بغسيل دورة المياه، و ذلك في حالة وجود عوامل الصدأ أو مشكلات التبريد المتكررة.

ويجب أن يتم تزويد القربة الجانبية بالمياه، ولا نتعدى علامة الحد الأقصى، وتتعرض السيارة لمشكلات ارتفاع الحرارة، بسبب مروحة التبريد و يرجع السبب إلى توقفها المفاجئ، حيث يجب أن نختبر حركتها جيدًا و متابعة صوتها في حالة ارتفاعه.

كما يجب فتح أو اغلاق تكييف السيارة وهي في حالة السكون فقط، ومن الأفضل أن تقوم بتنظيف فلتر التكييف، والهوايات الداخلية، من الغبار والأتربة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.

ومن الأفضل الابتعاد تمامًا عن أوقات الذروة وتعامد أشعة الشمس على السيارة، وأن نقوم بأخذ قسط من الراحة بين المسافات لتجديد النشاط.

 

السيارات
السفر
محرك السيارة
الأجواء الحارة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
حقيقه بالشورت تزيد الاخلاق ههههههههههه والتعود على لبس الشورت من الصغير يستمر حتى الموت لاي شخص رجل او امراءه
dfs
الموضوع انقلب عنصرية وعرب الشمال والبعض يقول مجرم فاسد وممكن الرجل عند الله افضل منا ويعاني من امراض نفسية والام اوصلته لهذي المرحلة وللعلم...
خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة ثلاثة أشهر إضافية
تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي مازالت متأثرة ثلاثة أشهر إضافية
منذ 23 دقيقة 1416
شركة نجم لخدمات التأمين تعلن عن وظائف شاغرة
شركة نجم لخدمات التأمين تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 32 دقيقة 1665
بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث
بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث
منذ 37 دقيقة 1726
أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة
أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة
منذ 42 دقيقة 1577
سفارة المملكة في القاهرة تعلن تحديث الضوابط الصحية لدخول مصر
سفارة المملكة في القاهرة تعلن تحديث الضوابط الصحية لدخول مصر
منذ 48 دقيقة 1643
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض
منذ 52 دقيقة 1504
كلب ضال يهاجم أم مع بناتها
كلب ضال يهاجم أم مع بناتها
منذ ساعة 573
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
منذ ساعة 577
سمك قرش يفاجئ شاب وسط المحيط
سمك قرش يفاجئ شاب وسط المحيط
منذ ساعة 737
محتالون يدعون قدرتهم على تغيير الحالة في توكلنا إلى محصن
محتالون يدعون قدرتهم على تغيير الحالة في توكلنا إلى محصن
منذ ساعة 2384