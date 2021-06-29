نصائح لقائدي السيارات قبل السفر في الأجواء الحارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء في عالم السيارات، نصائح لقائدي السيارات، قبل السفر في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
وأكد الخبراء على ضرورة الاطمئنان على مستوى سوائل التبريد داخل السيارة، و تشمل الهيكل المعدني الردياتير، و من الأفضل أن نستخدم المياه الخضراء، بعد أن نقوم بغسيل دورة المياه، و ذلك في حالة وجود عوامل الصدأ أو مشكلات التبريد المتكررة.
ويجب أن يتم تزويد القربة الجانبية بالمياه، ولا نتعدى علامة الحد الأقصى، وتتعرض السيارة لمشكلات ارتفاع الحرارة، بسبب مروحة التبريد و يرجع السبب إلى توقفها المفاجئ، حيث يجب أن نختبر حركتها جيدًا و متابعة صوتها في حالة ارتفاعه.
كما يجب فتح أو اغلاق تكييف السيارة وهي في حالة السكون فقط، ومن الأفضل أن تقوم بتنظيف فلتر التكييف، والهوايات الداخلية، من الغبار والأتربة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
ومن الأفضل الابتعاد تمامًا عن أوقات الذروة وتعامد أشعة الشمس على السيارة، وأن نقوم بأخذ قسط من الراحة بين المسافات لتجديد النشاط.