ابتكار «قفل للأسنان» لإنقاص الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تمكن فريق من الباحثين والخبراء من صنع أول جهاز في العالم، لإنقاص الوزن وذلك ضمن الجهود العالمية لمكافحة وباء السمنة، وفق موقع، جامعة أوتاغو، النيوزيلندية.
ويعد الجهاز الذي يدعى "DentalSlim Diet Control" هو قفل مغناطيسي صغير للغاية يجري تثبيته بواسطة إخصائي على أسنان المريض العلوية والسفلية؛ حيث يسمح هذا القفل لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 مم فقط، ما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام دون أن يؤثر على عملية التنفس.
ونقص المشاركون في تجربة مقرها مدينة دنيدن في نيوزلندا 6.36 كيلغراماً في المتوسط في أسبوعين وكانوا متحمسين لمواصلة رحلة إنقاص الوزن؛ ليقول البروفيسور بول برونتون، كبير الباحثين في جامعة أوتاغو للعلوم الصحية، أن الجهاز سيكون أداة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، بحسب ما نقله "العربية.نت".
وأوضح أنه سيتم تركيبه من قبل طبيب أسنان مع إتاحة إزالته وتركبيه بشكل متكرر ومع إمكانية التخلص منه في حالة الطوارئ، مضيفًا: "العائق الرئيسي أمام الأشخاص لإنقاص الوزن بنجاح هو الامتثال وهذا الجهاز سيساعدهم على إنشاء عادات جديدة، ما يسمح لهم بالتقيد بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الوقت".