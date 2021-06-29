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إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون داخل آلات تعقيم قادمة للمملكة من لبنان

منذ ساعة
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إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون داخل آلات تعقيم قادمة للمملكة من لبنان

بيروت (صدى):
تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة "كبتاجون"، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، أثناء تحضيرها من قِبل مجموعة من الأشخاص لتهريبها إلى المملكة.

وأوضحت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، وتم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).

واعترف المتورطين أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية "الكبتاجون" إلى السعودية، مبينة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.

 

المملكة
السلطات اللبنانية
كبتاجون
آلات تعقيم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51007
منذ 53 دقيقة
مو مهم اللي مسكوهم في لبنان ولكن المهم البضاعه مصدره لمن في السعوديه . يجب القضاء على الدود الفاسد اللي ينخر في اخشاب الوطن مهما كان هذا المجرم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129895
منذ 30 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

.. هذي كلها من حزب الشيطان ..
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 25
منذ 3 دقائق
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
ياليت يتوقف استيراد جميع السلع من لبنان لايمكن الثقه بهم
ابوعبدالله
المهم يبعها 2000 ولار قبل لا اهون
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
اللي يسويها يضحك على نفسه مايضحك على احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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