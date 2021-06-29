فوائد صحية مذهلة يحتوي عليها الكرز

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد الكرز من الثمار المغذية للغاية والمليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، ومن أبرز هذه العناصر الغذائية ، الألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم ، تفيد الصحة بعدة طرق.
وَيعتبر فيتامين ج ضروري للحفاظ على نظام المناعة وصحة الجلد بينما البوتاسيوم ضروري لتقلص العضلات ، ووظيفة الأعصاب ، وتنظيم ضغط الدم ، والعديد من العمليات الجسدية الهامة الأخرى، كما أن الكرز مصدرًا جيدًا للألياف.
ويساعد ذلك على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة وتعزيز انتظام الأمعاء، فضلًا عن أنها توفر فيتامينات ب والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم وفيتامين ك؛ فهو مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك
ليعمل على النحو الأمثل.
وكشف خبراء، أن جميع أنواع الكرز مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات؛ حيث قد يساعد هذا المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي ، وهي حالة مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.
ويساعد في مكافحة التلف الخلوي وتقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة، وقد تحمي الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول من العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتدهور العقلي وأنواع معينة من السرطان، ويساعد في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمرينات والتلف والالتهابات.