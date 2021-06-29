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فوائد صحية مذهلة يحتوي عليها الكرز

منذ 15 دقيقة
1247
فوائد صحية مذهلة يحتوي عليها الكرز

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد الكرز من الثمار المغذية للغاية والمليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، ومن أبرز هذه العناصر الغذائية ، الألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم ، تفيد الصحة بعدة طرق.

وَيعتبر فيتامين ج ضروري للحفاظ على نظام المناعة وصحة الجلد بينما البوتاسيوم ضروري لتقلص العضلات ، ووظيفة الأعصاب ، وتنظيم ضغط الدم ، والعديد من العمليات الجسدية الهامة الأخرى، كما أن الكرز مصدرًا جيدًا للألياف.

ويساعد ذلك على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة وتعزيز انتظام الأمعاء، فضلًا عن أنها توفر فيتامينات ب والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم وفيتامين ك؛ فهو مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك

ليعمل على النحو الأمثل.

وكشف خبراء، أن جميع أنواع الكرز مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات؛ حيث قد يساعد هذا المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي ، وهي حالة مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

ويساعد في مكافحة التلف الخلوي وتقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة، وقد تحمي الأنظمة الغذائية الغنية بالبوليفينول من العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتدهور العقلي وأنواع معينة من السرطان، ويساعد في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمرينات والتلف والالتهابات.

صحة الإنسان
فوائد صحية
الكرز

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع

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