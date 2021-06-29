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سقوط مؤلم لزوج امام عائلته
منذ 30 دقيقة
298
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع
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