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زوج أحلام يكشف تفاصيل تعرض ابنهما لحادث : " اللهم لا اعتراض"

منذ 25 دقيقة
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زوج أحلام يكشف تفاصيل تعرض ابنهما لحادث : " اللهم لا اعتراض"

أميرة خالد (صدى):
كشف مبارك الهاجري​، زوج الفنانة الإماراتية ​أحلام​، عن اللحظات الصعبة التي عاشها، بعد تعرّض ابنهما فاهد وشقيقه عبدالله لحادث سير مروع، واشتعال السيارة.

وظهر الهاجري متأثرًا بعد أن عرض مقدم برنامج "جاني كلام"تسجيلاً هاتفياً لشقيق مبارك وهو يقول له "ارجع لنا نحنا عملنا حادث"، حيث طلب منه أن يتوقف عن تكرار التسجيل.

وأشار إلي أنه حين وصل إلى مكان الحادث صُدم بمنظر السيارة وهي تحترق بالكامل، قائلاً: "قلت اللهم لا اعتراض اللي ردّ عنهما هو عمل الخير اللي منعمله بينا وبين ربّنا".

وتحدث مبارك الهاجري عن حياته الخاصة وعلاقته بزوجته الفنانة الإمارتية أحلام، قائلا إن أحلام هي أول فنانة تلقى القبول في كل بيت خليجي، وكان يحبها ويحب أغنيتها "تدري ليش أزعل عليك" بشكل خاص.

وأضاف مبارك: "وسبحان الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، فاتقابلنا والحمد الله".

وعلق على شائعات الانفصال التي تلاحقه هو وأحلام كل فترة قائلا إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى أحلام مناسبة في الإمارات وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، مضيفاً أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.

 

أحلام
زوج أحلام
مبارك الهاجري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع

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