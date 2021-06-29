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بالفيديو.. خبير أرصاد: كتلة هوائية حارة تؤثر على 3 مناطق

منذ 43 دقيقة
1707
بالفيديو.. خبير أرصاد: كتلة هوائية حارة تؤثر على 3 مناطق

الرياض (صدى):
أكد المختص في الأرصاد الجوية، عقيل العقيل، أن هناك كتلة هوائية حارة تبدأ اليوم الثلاثاء وتؤثر على القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة بإلإضافة إلى المناطق الشرقية ومنطقة الرياض الجنوبية منها وبعض أجزاء المدينة المنورة.

وقال عقيل العقيل، أن يوم أمس تم تسجيل درجة حرارة في حفر الباطن وصلت إلى 49 درجة مئوية وهي أجواء شديدة الحرارة؛ حيث دعا لأخذ الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة خلال تلك الأجواء الحارة.

وأوضح "العقيل" أنه من المتوقع استمرار طقس حار إلى شديد الحرارة على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، فيما متوقع أن تلامس درجة الحرارة 50 درجة مئوية على القطاع الشرقي والشمال الشرقي وبعض الأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، بإلإضافة إلى شرق منطقة الرياض والأماكن الجنوبية منها، وكذلك الحال على منطقة المدينة المنورة؛ حيث من المتوقع أن تصل منطقة المدينة المنورة إلى 47 درجة مئوية.

الشرقية
الرياض
المدينة المنورة
الأرصاد الجوية
كتلة هوائية
خبير أرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل شيء في الدنيا له عمر افتراضي
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابوخالد
جيل الطيبين عاشوا هذي الفترة القرى كاشفين والمدن الجيران كاشفين كذابين جيل الطيبين اسالوهم
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
مولعه الماخوذه ، شربت وتذكرت الليالي الخواليااا ، خلها تفك سكرتها تجد نفسها في الـ برزِن ..

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