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"البيئة" تستطلع آراء المستفيدين من قطاع الزراعة العضوية في أنحاء المملكة

منذ 10 ساعات
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"البيئة" تستطلع آراء المستفيدين من قطاع الزراعة العضوية في أنحاء المملكة

بدر الحارثي (صدى):
عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، عدداً من ورش العمل، بهدف استطلاع آراء المزارعين والمستفيدين من قطاع الزراعة العضوية، حول تسويق الأغذية العضوية وتجهيزها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الورش، التي شارك فيها 108 من أصحاب المصلحة بالقطاع العضوي من المزارعين والمستفيدين من قطاع النقل ومنافذ البيع والتطبيقات الإلكترونية، استهدفت استعراض أولويات القطاع العضوي واحتياجاته بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك الاطلاع على المعوقات التي يواجهها القطاع في معاملات ما بعد الحصاد وصولاً للمستهلك النهائي والعمل على حلِّها.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تفعيل خريطة الإنتاج ودور الجهات الحكومية في استهلاك المنتجات العضوية، واستمرار زيادة وعي المستهلك بالمنتج العضوي المحلي، إضافة إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف داخل منظومة الزراعة العضوية.

كما أوصى الحضور بإنشاء منصة إلكترونية كمركز بيانات ومعلومات لتسويق المنتجات العضوية وتربط بمنصة الإرشاد الزراعي، إلى جانب تأسيس جمعية تسويقية ربحية مهمتها التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية القائمة في التسويق، وأخيراً إيجاد مخازن مبردة بجانب منافذ البيع.

وتعمل الوزارة من خلال مشروع دعم وتجهيز وتسويق الأغذية العضوية على دراسة سوق الأغذية العضوية المحلية، ورصد جميع المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها لتساهم في زيادة مستوى الإنتاج العضوي المحلي تحقيقاً لأهداف سياسة الزراعة العضوية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة
المستفيدين
الزراعة العضوية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع

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