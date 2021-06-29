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سفارة المملكة لدى الكويت تنوه بالفئات المسموح لهم دخول الأراضي الكويتية

منذ 52 دقيقة
1861
سفارة المملكة لدى الكويت تنوه بالفئات المسموح لهم دخول الأراضي الكويتية

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت سفارة المملكة بالكويت، تنويهًا للمواطنين بأن السلطات الكويتية سمحت لبعض الفئات بالدخول إلى أراضيها.

وأوضحت السفارة، أن السلطات الكويتية قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ممن تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، بالعبور من المنافذ الحدودية (البرية والبحرية) اعتبارا من الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسوف يعمل بذلك حتى يوم السبت 31 يوليو 2021م.

وأشارت سفارة المملكة لدى الكويت، أن السلطات الكويتية قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر-أسترازينكا- موديرنا) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.

 

 

الكويت
سفارة المملكة
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل شيء في الدنيا له عمر افتراضي
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابوخالد
جيل الطيبين عاشوا هذي الفترة القرى كاشفين والمدن الجيران كاشفين كذابين جيل الطيبين اسالوهم
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
مولعه الماخوذه ، شربت وتذكرت الليالي الخواليااا ، خلها تفك سكرتها تجد نفسها في الـ برزِن ..

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