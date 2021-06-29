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أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية بالمنطقة الشمالية

منذ 11 ساعة
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أمير القصيم يستقبل الحربي بمناسبة تعيينه مديراً اقليمياً لفروع بنك التنمية بالمنطقة الشمالية

محمد محسن (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، المدير الإقليمي لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية سلطان بن عويض الحربي ، الذي تم تعيينه حديثاً.

ورحب سموه به ، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة ، مشيداً بدعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - لكل مايخدم أبناء وفتيات الوطن ، والاهتمام بهم وما يقدمونه للمجتمع من خلال الأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 - بإذن الله - ، وخدمة أهالي المنطقة الشمالية كافة.

من جانبه قدم الحربي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لاستقباله ودعمه ، موضحاً أن البنك يقدم خدماته لجميع أبناء المنطقة ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد أرقاماً إضافية من شأنها دعم عجلة التنمية ودعم المواطن الكريم وقطاع الأعمال بالمنطقة.

أمير القصيم
منطقة القصيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع

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