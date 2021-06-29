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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بالمنطقة وجمعية سموم

منذ 10 ساعات
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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بالمنطقة وجمعية سموم

محمد محسن (صدى):
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم, وبين الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم "سموم" لتعزيز مجالات التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ووقع الاتفاقية من طرف المكافحة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء الدكتور مهنا المهنا, ومن طرف جمعية سموم نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عياد الدلبحي, وتهدف الاتفاقية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية من أضرار المخدرات وإقامة المعارض في كافة أنحاء المنطقة.

وأشار سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تفعيل البرامج التوعوية بالتعاون مع القطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة, كونها تسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الافة الخطيرة,

ونوّه سموه بدور جمعية سموم لتعزيز التوعية عبر برامجها المتعددة, وجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة لتعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وحماية المجتمع من خطرهم والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة، مثمناً للقيادة الرشيدة دعمها لهذا القطاع الحيوي المهم ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.

اتفاقية
مكافحة المخدرات
أمير القصيم
جمعية سموم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع

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