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بالفيديو.. سيدة تقتحم منزل طليقها وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة

منذ ساعة
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بالفيديو.. سيدة تقتحم منزل طليقها وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة

لندن (صدى):
اقتحمت سيدة أربعينية منزل طليقها ، وهاجمته داخل غرفة نومه مع زوجته الجديدة في مقاطعة ديربيشاير البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تسلق طليقة رجل أعمال تدعى "نيكول كلارك" وهي تجري عبر العشب المغطى بالثلج بكعب عالٍ في طريقها لمهاجمة الزوجين الجديدين.

وقال رجل الأعمال إنه تعرف على طليقته على موقع المواعدة في عام 2014، ظهرت على أنها المرأة المثالية في البداية، حيث كانت تغمر والديه بالهدايا، لكن عندما تزوجا بعد عامين، بدأت في شرب الخمر بكثرة، مما عرضه لهجمات عنيفة بلغت ذروتها، وصلت إلى بمهاجمتها له وصديقته الجديدة ذات ليلة داخل غرفة النوم في ديسمبر 2020.

وأضاف أن زوجته بدأت في الشرب بكثرة واتهمه بالخيانة، وادعت أنه كان على علاقة بصديقتها، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، وقدم الزوج دعوى طلاق بعد خلاف عنيف صوره لكنه لم يبلغ الشرطة.

سيدة
الخيانة
غرفة النوم
المرأة المثالية
مقاطعة ديربيشاير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129885
منذ 49 دقيقة
مولعه الماخوذه ، شربت وتذكرت الليالي الخواليااا ، خلها تفك سكرتها تجد نفسها في الـ برزِن ..
قرم
قرم عدد التعليقات : 94
منذ 8 دقائق
هههههههههههههههه
الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
منك له لهااا .. مالنا فيكم خص ..
dfs
بعلم النفس المراة التي تشعر انها غير مرغوبة او غير ملفتة للنظر او مرت بتجربة زواج سيئة وطلاق تحاول لفت الانتباه ومن ذلك القيام...
قرم
راعي السياره قذر وتربيته قذره وعايش في قذاره. قليل المروه والرجزله.
قرم
هههههههههههههههه الغيره ذابحتها ، والحراره مرتفعه عندها في هالبرد والثلج عندهم.
dfs
اظن بن باز هو اللي حمس الناس للجهاد والتطوع

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