بالفيديو.. سيدة تقتحم منزل طليقها وتهاجمه بغرفة نومه مع زوجته الجديدة

لندن (صدى):
اقتحمت سيدة أربعينية منزل طليقها ، وهاجمته داخل غرفة نومه مع زوجته الجديدة في مقاطعة ديربيشاير البريطانية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تسلق طليقة رجل أعمال تدعى "نيكول كلارك" وهي تجري عبر العشب المغطى بالثلج بكعب عالٍ في طريقها لمهاجمة الزوجين الجديدين.
وقال رجل الأعمال إنه تعرف على طليقته على موقع المواعدة في عام 2014، ظهرت على أنها المرأة المثالية في البداية، حيث كانت تغمر والديه بالهدايا، لكن عندما تزوجا بعد عامين، بدأت في شرب الخمر بكثرة، مما عرضه لهجمات عنيفة بلغت ذروتها، وصلت إلى بمهاجمتها له وصديقته الجديدة ذات ليلة داخل غرفة النوم في ديسمبر 2020.
وأضاف أن زوجته بدأت في الشرب بكثرة واتهمه بالخيانة، وادعت أنه كان على علاقة بصديقتها، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، وقدم الزوج دعوى طلاق بعد خلاف عنيف صوره لكنه لم يبلغ الشرطة.