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صورة لأحد مراكز الاستعلامات من زمن الطيبين
منذ ساعة
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مركز استعلامات
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129883
منذ 11 دقيقة
ههههههههههههههههه تماام ..
.. لو بعض الناس يشوف هاالصوره راح ينبسط ويتذكر ايام زمان وسهر 905 ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
كل شيء في الدنيا له عمر افتراضي
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابوخالد
جيل الطيبين عاشوا هذي الفترة القرى كاشفين والمدن الجيران كاشفين كذابين جيل الطيبين اسالوهم
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
مولعه الماخوذه ، شربت وتذكرت الليالي الخواليااا ، خلها تفك سكرتها تجد نفسها في الـ برزِن ..
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