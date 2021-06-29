استقالة المدير الفني لنادي تراكتور

ماجد محمد (صدى):
قدم المدير الفني لنادي تراكتور رسول خطيبي ، استقالته من منصبه بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها فريقه.
وذكرت تقارير إيرانية أن خطيبي قدم استقالته من تراكتور بعد أ خاض 8 مباريات في مسابقة الدوري المحلي، فاز خلال لقاءين فقط، وخرج من بطولة الكأس ليفقد كافة حظوظه في الحصول على أي لقب خلال الموسم الحالي.
وأضافت أن إدارة تراكتور، قد أعلنت عن فيروز كريمي مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لخطيبي الذي تقدم باستقالته بشكل مفاجئ.
ويذكر أن تراكتور الإيراني سيلتقي مع النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، منتصف سبتمبر المقبل، على ملعب محايد.