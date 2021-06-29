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استقالة المدير الفني لنادي تراكتور

منذ ساعة
2078
استقالة المدير الفني لنادي تراكتور

ماجد محمد (صدى):
قدم المدير الفني لنادي تراكتور رسول خطيبي ، استقالته من منصبه بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها فريقه.

وذكرت تقارير إيرانية أن خطيبي قدم استقالته من تراكتور بعد أ خاض 8 مباريات في مسابقة الدوري المحلي، فاز خلال لقاءين فقط، وخرج من بطولة الكأس ليفقد كافة حظوظه في الحصول على أي لقب خلال الموسم الحالي.

وأضافت أن إدارة تراكتور، قد أعلنت عن فيروز كريمي مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لخطيبي الذي تقدم باستقالته بشكل مفاجئ.

ويذكر أن تراكتور الإيراني سيلتقي مع النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، منتصف سبتمبر المقبل، على ملعب محايد.

النصر
دوري أبطال آسيا
تراكتور
خطيبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل شيء في الدنيا له عمر افتراضي
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابوخالد
جيل الطيبين عاشوا هذي الفترة القرى كاشفين والمدن الجيران كاشفين كذابين جيل الطيبين اسالوهم
توحة
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ابو محمد 😎 ✍️
مولعه الماخوذه ، شربت وتذكرت الليالي الخواليااا ، خلها تفك سكرتها تجد نفسها في الـ برزِن ..

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