نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعتين
1844
القيادة تهنئ رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
القيادة
جمهورية الكونغو الديمقراطية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب وحزب وامتلأت احزاب ولا حزب إلى حزب دستورنا دولة نور ولنا النور دولة مستقرة آمنه على أي حزب لله درك ياقائدنا 🙏
4lovex2
نعم صار حقيقي قلتها انا قبل المخدرات هي السبب بحدوث هذا ولا فيه واحد بعقله الواعي يقتل امه ! وبعدها يقتل شرطي ! نعم...
4lovex2
الكويت لو فيها خير جنست البدون الضعوف إلي لهم سنين ودنين وهم يطالبون بالجنسيه وبعض الدول تعطيك الجنسيه بعد شهر او شهرين مثل أمريكا...
؟؟
وانتم استعدوا ليوم الحساب امام الله
omar
معاهم معاهم عليهم عليهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بالمدينة المنورة عمره 7000 عام
بالفيديو.. اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بالمدينة المنورة عمره 7000 عام
منذ 26 دقيقة 1589
بالصور.. «المسند»: رياح البوارح تواصل سكونها
بالصور.. «المسند»: رياح البوارح تواصل سكونها
منذ 31 دقيقة 1625
نسخة جديدة من iOS تحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون
نسخة جديدة من iOS تحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون
منذ 37 دقيقة 1662
بالفيديو.. مواطن يتعرض لحادث مروع بسبب انشغاله بالجوال لـ 5 ثوانٍ
بالفيديو.. مواطن يتعرض لحادث مروع بسبب انشغاله بالجوال لـ 5 ثوانٍ
منذ 46 دقيقة 2059
بالصور.. جولات ميدانية رقابية لإدارة الساحات استعداداً لموسم الحج
بالصور.. جولات ميدانية رقابية لإدارة الساحات استعداداً لموسم الحج
منذ ساعة 1776
وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل
وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل
منذ ساعة 1846
"هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة
"هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة
منذ ساعة 1915
صورة نادرة للملك سعود مع ابنه الأمير مشهور في المستشفى
صورة نادرة للملك سعود مع ابنه الأمير مشهور في المستشفى
منذ ساعة 2288
بدور البراهيم تهاجم متابعيها بعد سؤالها عن عدم الظهور مع أشقائها
بدور البراهيم تهاجم متابعيها بعد سؤالها عن عدم الظهور مع أشقائها
منذ ساعة 1149
مؤشرات تدل على تلف زيت ناقل الحركة
مؤشرات تدل على تلف زيت ناقل الحركة
منذ ساعة 1847