نسخة جديدة من iOS تحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون

وكالات (صدى):
بدأت شركة آبل اختبار النسخة التجريبية iOS 14.7، التي ستعالج العديد من المشكلات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون.
وستعالج النسخة الجديدة من نظام التشغيل مشكلة زيادة استهلاك شحن بطاريات الهواتف التي عاني منها بعض مستخدمي آيفون بعد تحميل نسخة iOS 14.6، كما ستحمل هذه النسخة للهواتف بعض الميزات الجديدة التي تسمح بضبط المنبهات مع أجهزة HomePod ، وميزات ستجعل هواتف آيفون اكثر تفاعلا مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
كما سيتحسن مع هذه النسخة أيضا تطبيق الطقس في هواتف آيفون ليشمل معلومات وبيانات تغطي شريحة أكبر من البلدان، فضلا عن التحسينات التي ستعالج بعض الاخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على بعض التطبيقات في الهواتف.