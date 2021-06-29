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نسخة جديدة من iOS تحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون

منذ 36 دقيقة
1660
نسخة جديدة من iOS تحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون

وكالات (صدى):
بدأت شركة آبل اختبار النسخة التجريبية iOS 14.7، التي ستعالج العديد من المشكلات وتحمل ميزات جديدة لهواتف آيفون.

وستعالج النسخة الجديدة من نظام التشغيل مشكلة زيادة استهلاك شحن بطاريات الهواتف التي عاني منها بعض مستخدمي آيفون بعد تحميل نسخة iOS 14.6، كما ستحمل هذه النسخة للهواتف بعض الميزات الجديدة التي تسمح بضبط المنبهات مع أجهزة HomePod ، وميزات ستجعل هواتف آيفون اكثر تفاعلا مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

كما سيتحسن مع هذه النسخة أيضا تطبيق الطقس في هواتف آيفون ليشمل معلومات وبيانات تغطي شريحة أكبر من البلدان، فضلا عن التحسينات التي ستعالج بعض الاخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على بعض التطبيقات في الهواتف.

البطارية
هواتف آيفون
نسخة جديدة من ios
ميزات جديدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب وحزب وامتلأت احزاب ولا حزب إلى حزب دستورنا دولة نور ولنا النور دولة مستقرة آمنه على أي حزب لله درك ياقائدنا 🙏
4lovex2
نعم صار حقيقي قلتها انا قبل المخدرات هي السبب بحدوث هذا ولا فيه واحد بعقله الواعي يقتل امه ! وبعدها يقتل شرطي ! نعم...
4lovex2
الكويت لو فيها خير جنست البدون الضعوف إلي لهم سنين ودنين وهم يطالبون بالجنسيه وبعض الدول تعطيك الجنسيه بعد شهر او شهرين مثل أمريكا...
؟؟
وانتم استعدوا ليوم الحساب امام الله
omar
معاهم معاهم عليهم عليهم

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