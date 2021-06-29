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بالفيديو.. اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بالمدينة المنورة عمره 7000 عام

منذ 25 دقيقة
1584
بالفيديو.. اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بالمدينة المنورة عمره 7000 عام

المدينة المنورة (صدى):
تواصل علماء آثار وأحافير إلى اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بحرّة خيبر في المدينة المنورة حيث تم العثور على مخلفات من الآثار والأحافير.

وكشفت تقنية الكربون المشع أن عمرها يربو عن 7000 سنة، وعشرات الآلاف من عظام الحيوانات، كما ضمّ جماجم إنسان يرجح أنها قد نُبشت من قبور قريبة تعود لما قبل التاريخ.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث جاسر حربش، إن الاكتشاف هو إثبات جديد بأن الجزيرة العربية كانت موطنا للبشر منذ آلاف السنين

وأشار إلى أن أي اكتشاف أثري يبدأ بالمسح ومعرفة الموقع نفسه ثم التصوير الجوي، وفحص الكربون 14 الذي يحدد عمر المخلفات.

وأضاف أن هناك مواقع متعددة وطبيعة الاكتشافات الاثرية سبب تأخرنا في اكتشاف المواقع الاثرية كما أنها تحتاج إلى وقت حيث تم البدء على هذا الاكتشاف منذ عام 2017، ولدينا 45 بعثة حاليًا.

ودعا حربش الباحثين والجهات المختصة للتواصل مع الهيئة حيث سيتم إطلاق منصة للتقديم على الاكتشافات الأثرية في المملكة.

اكتشاف
التراث
هيئة التراث
كهف أم جرسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب وحزب وامتلأت احزاب ولا حزب إلى حزب دستورنا دولة نور ولنا النور دولة مستقرة آمنه على أي حزب لله درك ياقائدنا 🙏
4lovex2
نعم صار حقيقي قلتها انا قبل المخدرات هي السبب بحدوث هذا ولا فيه واحد بعقله الواعي يقتل امه ! وبعدها يقتل شرطي ! نعم...
4lovex2
الكويت لو فيها خير جنست البدون الضعوف إلي لهم سنين ودنين وهم يطالبون بالجنسيه وبعض الدول تعطيك الجنسيه بعد شهر او شهرين مثل أمريكا...
؟؟
وانتم استعدوا ليوم الحساب امام الله
omar
معاهم معاهم عليهم عليهم

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