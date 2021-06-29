وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر وظائف بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى بالدمام وجدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية هي: "ممثل / مُمثلة مبيعات سيارات (الدمام)" ويشترط خبرة سابقة بالمبيعات، راتب يصل إلى (5,000 ريال)، فضلًا عن باريستا (جدة): شهادة الثانوية العامة فأعلى، مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية، راتب (4,500 ريال).
وتشمل الوظائف: مُشرف حسابات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال ذات صلة، فضلًا عن مُحاسب أول (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مُحاسب (الدمام): درجة الدبلوم في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، بينما التقديم عبر موقع شركة باب رزق جميل .