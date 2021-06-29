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وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل

منذ ساعة
1787
وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر وظائف بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى بالدمام وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية هي: "ممثل / مُمثلة مبيعات سيارات (الدمام)" ويشترط خبرة سابقة بالمبيعات، راتب يصل إلى (5,000 ريال)، فضلًا عن باريستا (جدة): شهادة الثانوية العامة فأعلى، مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية، راتب (4,500 ريال).

وتشمل الوظائف: مُشرف حسابات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال ذات صلة، فضلًا عن مُحاسب أول (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى مُحاسب (الدمام): درجة الدبلوم في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة سابقة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، بينما التقديم عبر موقع شركة باب رزق جميل .

 

وظائف
الدمام
جدة
باب رزق جميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
نادراً اننا نرى شباب أشراف ومحترمين في الحياة وهذا الشاب مثال حي ونعم التربية هو
4lovex2
لن تتوقف جرائم السرقات والسبب هو تهاون الدولة بتطبيق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق واذا هو يروع الآمنين فالافضل التخلص منه مثل...
ابو محمد 😎 ✍️
كثر الله من امثال هذا الشاب ، الذين يأمرون باالمعروف وينهون عن المنكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
سلطان
عاش مكتب العمل كذا والأ بلاش لزوم التستر العامل اذا تستر عليه يجلس اربع سنوات او اكثر وانتم تعرفون ذالك لكن الطريقة هذي تضغط...

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