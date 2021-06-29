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"هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة

منذ ساعة
1892
"هيئة الاتصالات": إطلاق المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية (SandBox)، لتقديم الحلول المبتكرة والمطورة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات، ومنح الموافقة على تسجيل شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في البيئة التنظيمية التجريبية كأول المشاركين؛ بهدف توفير خدمات رقمية وحلول ذكية للجهات الحكومية؛ بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات وتحقيق المستهدفات.

وأوضحت الهيئة أن البيئة التنظيمية التجريبية في مرحلتها الأولى تسعى لإيجاد بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الأعمال وتوظيف الحلول الذكية بما يُسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي لدى مختلف الجهات الحكومية، ويتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن البيئة التنظيمية التجريبية تأتي ضمن مبادرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير قطاع الاتصالات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة في القطاع، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
المرحلة الأولى
الحلول المبتكرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
نادراً اننا نرى شباب أشراف ومحترمين في الحياة وهذا الشاب مثال حي ونعم التربية هو
4lovex2
لن تتوقف جرائم السرقات والسبب هو تهاون الدولة بتطبيق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق واذا هو يروع الآمنين فالافضل التخلص منه مثل...
ابو محمد 😎 ✍️
كثر الله من امثال هذا الشاب ، الذين يأمرون باالمعروف وينهون عن المنكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
سلطان
عاش مكتب العمل كذا والأ بلاش لزوم التستر العامل اذا تستر عليه يجلس اربع سنوات او اكثر وانتم تعرفون ذالك لكن الطريقة هذي تضغط...

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