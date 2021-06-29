بدور البراهيم تهاجم متابعيها بعد سؤالها عن عدم الظهور مع أشقائها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفاشينيستا بدور البراهيم عددًا من متابعيها سألوها عن السبب وراء عدم ظهورها مع أشقائها، وكذلك السبب وراء عدم استغنائها عن الفلتر خلال التصوير.
وردت بدور إبراهيم على إحدى متابعاتها: "ليش أنتي قاعدة معانا! كأنك قاعدة معانا وبتشوفي أنا قاعدة ولا لا مع خواتي.. أنا كنت الأول بصور طول الوقت، لكن دلوقتي أنا ما أحب أتصور، ولو حتى قعدت مع أهلي ما بصور، تمام! ياللي قاعدة معانا أنت".
وأجابت عن أسباب الحفاظ على بياض أسنانها قائلة: "الحمد لله انك عارفة إنها سناني الطبيعية، كتير بيفكروني مركبة، السر هو إني ما بشرب شاي وقهوة، أشرب بس مو من عاداتي اليومية إني أشرب، القهوة مليانة زعفران والشاي فيه لون وهو اللي بيصفر في الأسنان، وأنا بفرش أسناني بعد الأكل دائماً والحمد لله أسناني طبيعية وحتى لو هسوي ابتسامة هوليوود راح أسوي لون أسناني، لما بلاقي حد عاملها بيضاء بستغرب جدا".
وقالت بدور البراهيم ردًا على سؤال حول أسباب حرصها على الظهور بالفلتر وعدم استغنائها عنه: "يعني أنا لو أضمن الكاميرا تطلعلي نفس شكلي الحقيقي ما راح استخدم الفلتر، أصلا السناب أول ما نزل كان من غير فلاتر كان بيطلعنا حلوين ومو محتاجين فلاتر ومقتنعين بأشكالنا، لكن غير نفسه علشان نضطر نستخدم الفلاتر"، مبدية غضبها من السؤال: "فأنا ماني مضطرة إني أطلع وجهي بصورة مو حلوة وماهي أنا علشان أرضيك، هذه سوالف حريم مو سوالف رجال.. عيب استحي على وجهك".