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مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة طفل مصاب في عظمة الحوض

منذ 10 ساعات
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مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة طفل مصاب في عظمة الحوض

ريم عبدالعزيز (صدى):
أسهم - بفضل الله - فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصاب بمرض نادر في عظمة الحوض "انزلاق مشاش رأس الفخذ الأيمن" ،حيث كان يعاني آلامًا وعرجًا أثناء المشي لمدة شهر ونصف، وعند حضوره إلى العيادة تم اتخاذ اللازم وتنويمه بشكل عاجل.

وأبانت صحة الجوف أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي عاجل بمسمار مقنى، وعمل إزالة للضغط داخل مفصل الحوض؛ لمنع حدوث نخر في عظمة رأس الفخذ ،وقد تم - بحمد الله - خروج الطفل بعد يومين من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

سكاكا
مستشفى الأمير متعب
فريق طبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب وحزب وامتلأت احزاب ولا حزب إلى حزب دستورنا دولة نور ولنا النور دولة مستقرة آمنه على أي حزب لله درك ياقائدنا 🙏
4lovex2
نعم صار حقيقي قلتها انا قبل المخدرات هي السبب بحدوث هذا ولا فيه واحد بعقله الواعي يقتل امه ! وبعدها يقتل شرطي ! نعم...
4lovex2
الكويت لو فيها خير جنست البدون الضعوف إلي لهم سنين ودنين وهم يطالبون بالجنسيه وبعض الدول تعطيك الجنسيه بعد شهر او شهرين مثل أمريكا...
؟؟
وانتم استعدوا ليوم الحساب امام الله
omar
معاهم معاهم عليهم عليهم

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